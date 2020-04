Nel video le interviste a Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi e a Lorenzo Cavallotti, studente

1700 euro totalmente devoluti dall’Istituto Antonio Meucci di Carpi per l’emergenza Covid-19, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari venendo in aiuto alle famiglie in difficoltà. La donazione è stata fatta al Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e si aggiunge ai 380 mila euro di finanziamento statale per il fondo buoni spesa a cui il Comune aveva aggiunto anche altri 60mila euro. Il primo cittadino ha incontrato una delegazione dei ragazzi dell’Istituto e, assieme al Preside della Scuola, ha voluto ringraziare sentitamente tutti gli studenti per questo bellissimo gesto di solidarietà.