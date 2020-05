Verso le 18 una bambina di 5 anni per cause ancora in corso di accertamento è precipitata dal secondo piano dell’appartamento in zona Morane, tra via Arezzo angolo Via Terranova, compiendo un volo di circa 5 metri. È stata trasportata con l’ambulanza al Policlinico di Modena, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sul posto oltre agli uomini del 118 anchedue volanti della Polizia. I vicini raccontano di avere visto la bambina perdere molto sangue e urlare durante i primi soccorsi.