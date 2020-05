Si è ribaltato attorno alle 17.15 circa di oggi un mezzo pesante a Spilamberto. Il sinistro è avvenuto sulla strada pedemontana, nei pressi della rotonda con via Lugazzo. Fortunatamente il conducente è incolume e non ha riportato nessuna ferita. Numerosi i disagi al traffico. Sul posto oltre Vigili del Fuoco anche la Polizia Municipale oltre alle squadre per rimuovere il veicolo.