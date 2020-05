In tutta la Provincia di Modena oggi si è registrato un solo nuovo caso di positività al coronavirus e purtroppo anche un decesso. In Emilia Romagna l’incremento dei nuovi malati è stato di 50 unità con tre provincie in doppia cifra. A Piacenza si contano 11 malati in più rispetto a ieri. A Parma e Reggio Emilia 10. Ancora 11 invece i decessi in Regione, 4 uomini e 7 donne. I casi attivi scendono di altre 232 unità e il totale è ora di poco superiore a 5 mila. I reparti Covid degli ospedali regionali continuano lentamente ma costantemente a svuotarsi. Nelle ultime 24 ore sono stati dimessi altri 47 pazienti, 3 hanno lasciato il reparto di terapia intensiva. Per quanto riguarda i reparti di rianimazione in tutta Italia si è sotto la soglia del 30% dei posti occupati dai malati Covid indicata come critica dall’Istituto superiore di sanità. Modena ha quindi sfiorato oggi la tanto attesa giornata da “zero nuovi contagi”, l’incremento di una sola unità è ovviamente il dato più basso da quando la curva epidemiologica ha iniziato a virare verso il basso.