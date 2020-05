Nel video l’intervista a Alessandro Arletti, presidente Società Modenese Fiere e Corse

Una festa per ripartire e per aiutare chi ha più bisogno. Prosegue il conto alla rovescia verso “Modena nel cuore”, la grande kermesse di beneficienza organizzata dalla Società Modenese Fiere e Corse che domenica animerà, anche senza pubblico, l’Ippodromo Ghirlandina di Modena, grazie anche alla diretta tv di Tv Qui. Cinque ore non stop per dare un segnale di ripartenza. La giornata è a fondo benefico e permette di raccogliere soldi per il fondo di solidarietà alimentare del Comune di Modena. Un segnale forte che l’Ippodromo Ghirlandina ha voluto dare dopo il lungo lockdown.