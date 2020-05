A partire da metà giugno prende il via la campagna dei test sierologici gratuiti per i donatori Avis della nostra provincia. Le recenti disposizioni regionali hanno allargato anche ai donatori di sangue la platea delle persone da sottoporre a questo tipo di screening. Avis informa che su tutto il nostro territorio i test partiranno il mese prossimo sulla base delle indicazioni della Regione e una volta messe a punto le procedure di validazione da parte del Servizio Trasfusionale del Policlinico che si occuperà di effettuare i test. Il responsabile, dottor Giovanni Ceccherelli ha precisato che le indagini di immunità verranno condotte dal Servizio Trasfusionale sulle provette di ciascun donatore che si rechi a donare sangue o plasma nelle sedi Avis. Sulle donazioni si andrà a verificare la presenza di anticorpi IgM e IgG, che indicano il grado di eventuale contatto del donatore con il virus. In caso positivo, l’interessato verrà avvisato ed avviato al percorso previsto dalle strutture sanitarie. Anche l’apporto dei donatori, che al momento della donazione potranno aderire allo screening su base volontaria, servirà così a tracciare una mappatura sempre più dettagliata della presenza del Covid-19 sul territorio oltre ad offrire un ulteriore grado di sicurezza sulla salute di chi dona. Nulla cambierà per i donatori al momento del prelievo, ha precisato il presidente Avis provinciale Cristiano Terenziani, sarà semplicemente il sangue o plasma donato ad essere sottoposto al test sierologico, col loro consenso.