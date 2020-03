C’è una novità per quanto riguarda il modulo dell’autocertificazione necessario per uscire di casa in periodo di Coronavirus. Il nuovo modello, già online e scaricabile anche dal nostro sito (vedi link inn fondo), aggiunge una nuova voce rispetto al modulo vecchio. Si tratta di una specifica per cui l’interessato deve dichiarare di non essere positivo al Covid-19 e di non essere in quarantena. Nel modulo nuovo questa frase è scritta in grassetto e sottolineata nel corpo del testo, dove si specifica inoltre che il dichiarante è a conoscenza delle misure di contenimento e delle sanzioni previste per chi trasgredisce a tali norme. L’obiettivo di questa integrazione è quello di rendere ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni a cui sono soggetti i cittadini. Non cambiano però le motivazioni accettate per uscire di casa: si può circolare solamente per questioni lavorative, di salute, di necessità o per rientrare presso la propria casa. Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che l’autocertificazione viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In questo modo il cittadino non deve allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Scarica qui il nuovo modulo di autocertificazione

Nuovo modulo