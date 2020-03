Intervista a Avvocato Guido Sola, Presidente Camera Penale di Modena

C’è anche la giustizia tra i temi contenuti nel nuovo decreto rinominato “Cura Italia”, ma i suoi termini non sono ancora chiari. Questo ciò che segnalano gli avvocati della Camera Penale di Modena. Ciò che si sa è che le attuali disposizioni relative alla giustizia, ovvero il rinvio delle udienze civili, penali e amministrative non urgenti, vengono prorogate fino al 15 aprile 2020. Ciò che crea perplessità tra i penalisti è l’effettiva operatività di cancellerie e segreterie, che potrebbe variare da tribunale a tribunale. Cosa cambierà nella pratica, all’interno del palazzo di giustizia modenese, è quindi ancora presto per dirlo, ma certamente, incalza la Camera Penale, in questo quadro di emergenza dovuto al Coronavirus gli avvocati auspicavano più chiarezza