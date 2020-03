Carpi chiude parchi e giardini pubblici fino al 25 marzo. Il sindaco Alberto Bellelli ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso alle aree verdi della città dei Pio negli ultimi giorni diventate teatro di assembramenti di persone con il rischio di veicolare il contagio. Si tratta di una stretta ulteriore sulle misure approvate nell’ultimo decreto del Governo che già era stata attuata ieri dal sindaco di Bologna Virginio Merola che aveva decretato la chiusura di 32 parchi e giardini nel capoluogo della regione. L’ultima ordinanza di Bellelli prevede anche la chiusura dei cimiteri comunali, sempre fino al 25 di marzo, dove saranno però garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione, consentendo l’estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata. L’ordinanza limita anche l’utilizzo delle panchine consentendo la seduta ad una sola persona alla volta. Le restrizioni non toccano le passeggiate, consentite anche quelle lunghe, purché non la si faccia in gruppo.