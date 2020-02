Questo pomeriggio poco dopo le 16.30 un incendio è scoppiato in via 1 Maggio a San Cesario sul Panaro. Le fiamme si sono sviluppate su alcune sterpaglie, per contenere il rogo è bastata una squadra dei Vigili del Fuoco ma la siccità fuori stagione sta rendendo sempre più frequenti problematiche, come gli incendi, tipicamente estivi, anche se il calendario segna febbraio.