Sono ancora cinque i modenesi bloccati all’Hotel Sheraton di Wuhan dopo l’esplosione nella metropoli cinese dell’epidemia coronavirus. Si tratta di tecnici del Gruppo System e per ulteriori sviluppi sulla possibilità di un loro rimpatrio si stanno attendendo notizie dal ministero degli Esteri e della Salute italiano. Intanto, nonostante sia confermata l’assenza di casi di infezione in Italia, proprio per fronteggiare la situazione sul nostro territorio la Regione ha attivato un gruppo di coordinamento, in raccordo con il Ministero della Salute, che punta a favorire uniformità e appropriatezza di azioni tra le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. La Regione ha infatti preso parte sabato scorso a Roma alla riunione convocata dal Ministero per fare il punto con tutte le Regioni. E’ stata così inviata una lettera ai direttori generali e sanitari delle Aziende sanitarie e ai direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica, dove si riportano le informazioni aggiornate ricevute dal Ministero e si raccomanda la segnalazione tempestiva al Dipartimento di Sanità pubblica degli eventuali casi sospetti. Per i viaggiatori che provengono dai territori della Cina coinvolti dall’epidemia sono disponibili strumenti informativi predisposti dal Ministero della Salute con le indicazioni da seguire. Quella principale, in caso di comparsa di febbre o disturbi respiratori, è contattare il proprio medico. Per ogni informazione è attivo il numero verde 1500.