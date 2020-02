Nel video le interviste a:

– Pacchiarotti Maria Cristina, titolare farmacia titolare farmacia San Giuseppe

– Giovanni Baraldini, farmacista presso Farmacia del Collegio

Poca gente in stazione, duomo deserto, eventi pubblici annullati. Modena non è certo una città in psicosi ma gli effetti della paura e dell’ordinanza regionale iniziano a cambiare le abitudini di molti cittadini e intanto dopo le mascherine è il turno del gel igienizzante per le mani, esaurito sia nelle farmacie che nei supermercati. Se già nelle scorse settimane la richiesta era aumentata, dopo l’esplosione dei contagi il gel disinfettante è diventato praticamente introvabile raggiungendo anche prezzi record da sciacallaggio nei negozi online. Non sapendo quando il gel tornerà in commercio per far fronte all’alta richiesta alcune farmacie stanno correndo ai ripari autoproducendo il prodotto.