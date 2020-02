Diventano ufficialmente un arredo urbano permanente di Zocca le luminarie con il testo di Albachiara che si sono accese per la prima volta la sera del compleanno di Vasco Rossi. Le parole del Kom rimarranno appese tra cielo e terra, in via Mauro Tesi, continuando a suggestionare il paese in cui è nato il mito. Nate come un’installazione provvisoria, il vicesindaco ha annunciato che le scritte diventeranno permanenti. Il compleanno del rocker è stato, il 7 febbraio, motivo di festa per tutto il paese. In una serata magica, la comunità di Zocca si è riunita per il momento dell’accensione delle luminarie, attirando in via Mauro Tesi numerosi fan. Ed è proprio il popolo del Blasco l’autore di iniziative che intendono celebrare il cantante e valorizzare ulteriormente il paese già meta di pellegrinaggio musicale.