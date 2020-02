Stanno bene i due bambini in isolamento alla Cecchignola e portati in osservazione ieri allo Spallanzani per scongiurare il rischio di infezione da Coronavirus. I due minori, di 4 e 8 anni, presentavano alcune linee di febbre, ma a scopo puramente precauzionale sono stati trasferiti all’ospedale romano per accertamenti. Stanno invece bene i cinque modenesi della System Ceramics in isolamento insieme agli altri connazionali atterrati a Pratica di Mare dopo essere rimasti bloccati a Wuhan. Oggi un volo militare partirà per la città cinese per recuperare lo studente diciassettenne che sarebbe dovuto partire insieme a loro lunedì scorso. Il giovane non era salito il Boeing diretto in Italia perché presentava qualche linea di febbre ed è stato sottoposto ad accertamenti negli ospedali cinesi. Intanto, il virus che nella terra del Dragone ha provocato fino ad oggi 910 morti, ha invece colpito quattro turisti di Taiwan mentre erano in volo per l’Italia, ma dai primi controlli non risulta che abbiano contagiato coloro che hanno incontrato durante la trasferta nel nostro Paese. La situazione al momento è sotto controllo ma l’attenzione resta alta, tanto che da questa mattina a Palazzo Chigi è in corso un tavolo interministeriale.