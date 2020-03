Nel video l’intervista a Stefania Ascari, direttore del distretto Ausl di Carpi

Per una volta vederli tutti insieme uno accanto all’altro, con le sirene spiegate e i lampeggianti in funzione, è stato un raggio di sole nell’orizzonte buio che da oltre un mese disegna il Coronavirus. I rappresentanti delle forze dell’ordine di Carpi hanno voluto tributare un accorato segno di ringraziamento a medici e infermieri dell’ospedale Ramazzini di Carpi, in prima linea come loro per sconfiggere il virus. Assieme agli uomini e alle donne di polizia, carabinieri, polizia locale, finanza e vigili del fuoco c’era anche il sindaco Alberto Bellelli, che ha partecipato all’applauso corale a cui gli operatori dell’ospedale carpigiano hanno risposto allo stesso modo, dando vita a un bellissimo momento di condivisione. In particolare il sindaco Bellelli si è poi fermato a parlare con i sanitari annunciando che sono stati raccolti oltre 140mila euro nel fondo Unione Terre d’Argine per l’acquisto di un’ambulanza.