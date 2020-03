Oggi nella nostra provincia sono 85 i casi positivi al Coronavirus in più, altri 10 i decessi. Di questi, due sono di Modena, due di Formigine; le altre vittime sono di Castelnuovo, Carpi, Pavullo, San Possidonio, Vignola e Maranello. Crescono fortunatamente anche i guariti: 10 quelli clinici, 16 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono 119 le persone che hanno sconfitto il virus. Degli 85 nuovi casi positivi, 69 sono in isolamento domiciliare, 2 sono ricoverati in terapia intensiva, 14 in altri reparti