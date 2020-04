Negli ultimi tre giorni, per ben due volte, le guarigioni giornaliere in regione, oggi 366, superano i nuovi casi di positività che sono 348. Il commissario per l’emergenza Sergio Venturi ha affermato che l’incidenza dei malati è di uno ogni dodici test effettuati, segno che le misure prese e gli sforzi di tutti stanno facendo effetto. Venturi ha anche rassicurato i cittadini spiegano come un eventuale futuro aumento dei casi nei prossimi giorni potrebbe essere dovuto ad una serie di test ancora da analizzare. Modena continua a registrare numeri oggettivamente bassi, sono 39 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale di coloro che hanno contratto la malattia nel nostro territorio a 3.301. Fra le province va male Bologna che oggi ha 125 nuovi casi, dalla Regione però rassicurano: “E’ la stessa situazione che c’era a Reggio Emilia fino a pochi giorni fa. Presto ci si aspetta un calo anche nel capoluogo”. Reggio oggi ha registrato solo 37 malati, la scorsa settimana era spesso oltre i 100. I decessi a Modena sono cinque a fronte di 60 registrati in Emilia-Romagna. Inesorabile ormai, almeno si spera, il calo dei ricoveri nei reparti COVID. Se contano 37 in meno rispetto a ieri, di cui sette riguardano le terapie intensive. Le guarigioni complessive hanno raggiunto quota 5.346. I cittadini attualmente positivi sono ora oltre 14mila.