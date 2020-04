Danni ingenti alla struttura, postamat divelto e ancora inquantificabile il bottino. Nella serata di ieri, attorno alle 22.30, una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat dell’ufficio postale di Via Matteotti a San Cesario. Un boato impressionante, che ha svegliato gran parte dei residenti del centro città. Un’esplosione che ha scaraventato i pezzi del postamat a molti metri di distanza. Alcuni testimoni dichiarano di aver visto degli uomini allontanarsi a bordo di un’auto grigia, probabilmente un’Alfa, con quella che si presume essere la cassa dell’Atm. L’esplosione ha creato ingenti danni e l’utilizzo di una carica di esplosivo eccessiva ha provocato un rumore così assordante che i ladri hanno deciso di darsi alla fuga nel minor tempo possibile per evitare di essere scoperti nell’immediato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente svolto i primi accertamenti per intercettare i criminali, assieme ai Vigili del Fuoco, intervenuti in assistenza, per effettuare le verifiche del caso all’edificio. Ingenti i danni alla struttura, ma al momento non è ancora possibile quantificare il bottino rubato dai malviventi.