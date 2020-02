Nel video l’intervista a Khalid Ait Ouchouad, referente giovani musulmani Frignano

Pavullo ha dato l’ultimo saluto a Mohamed Baumaret, lo studente lavoratore 19enne che ha perso la vita in un incidente sulla via Marchiani lo scorso venerdì. La comunità musulmana del Frignano si è raccolta in piazzale San Bartolomeo per la preghiera di commiato. Con loro ad ascoltare le parole dell’imam c’erano tante altre persone, a iniziare dagli amici e dai compagni di classe dell’istituto Marconi. Un po’ in disparte durante la preghiera, hanno poi salutato in lacrime per l’ultima volta il loro amico che veniva portato all’aeroporto di Bologna per arrivare in Marocco dove verrà sepolto. Domani una fiaccolata organizzata dagli studenti degli istituti Marconi e Cavazzi attraverserà il paese da via Matteotti fini in Municipio. E continuano anche le raccolte fondi a favore della famiglia di Mohamed che lascia madre padre e due sorelle più piccole. La famiglia che Mohamed stava aiutando dividendosi fra la scuola e il lavoro in ceramica, dove stava andando venerdì mattina quando la macchina ha sbandato.