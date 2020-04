Nel video l’intervista a Gianni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia

E’ stata una mattinata particolare quella che ha vissuto la cittadinanza di Castelfranco. In mattinata gli artificieri dell’Esercito hanno fatto brillare, nella cava di via Salvetto a Piumazzo, quattro bombe a mano inesplose della seconda guerra mondiale di fabbricazione americana. Gli ordigni erano stati rinvenuti da un cittadino nel magazzino di sua proprietà in località Madonna della Provvidenza. In via precauzionale sono state evacuate oltre 100 persone, in via Piumazzo dal civico 103 al civico 134, via Porretto civico 8 e via Tito Speri. Inoltre durante le operazioni di messa in sicurezza dalle 9 sono state chiuse al transito le strade della zona. Già a ora di pranzo le famiglie sono potute rientrare a casa anche grazie ai volontari di Protezione Civile e scout delle Zone di Modena Pedemontana e Bologna.