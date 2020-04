Dopo la trasmissione in diretta delle celebrazioni del Triduo Pasquale e della domenica di Pasqua, TvQui continuerà a portare le Sante Messe festive della domenica nelle case dei fedeli. Le funzioni continueranno ad essere celebrate senza la presenza dei credenti, per tutti i fedeli l’unica possibilità sarà seguirla in televisione o in streaming dal nostro sito www.tvqui.it. Domenica 19 aprile la nostra emittente trasmetterà la Santa Messa in diretta alle ore 11 dal Duomo di Carpi: la celebrazione sarà presieduta da Monsignor Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale della Diocesi di Carpi. A partire da domani alle ore 18 Monsignor Manicardi interverrà su TvQui per commentare la pagina del Vangelo della domenica, all’interno dell’appuntamento settimanale della nostra emittente “Nel segno del Vangelo”. La rubrica settimanale, che sarà trasmessa anche in replica domenica 19 aprile alle ore 9 e alle ore 16, sarà utile per accompagnare gli ascoltatori ad approfondire i testi del Vangelo in questa parte dell’anno liturgico che comprende il tempo di Pasqua fino alla Pentecoste (31 maggio) per arrivare alla domenica della Santissima Trinità (7 giugno) e concludersi poi nella domenica dove si si celebra il Corpus Domini (14 giugno).