Delle 5 persone decedute 3 sono uomini e 2 sono donne

2 vittime sono di Modena, le altre di Castelfranco, Serramazzoni e Montefiorino.

Dei 39 nuovi casi positivi, sono 32 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in altri reparti e nessuno in terapia intensiva.

Crescono anche i guariti: 78 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 75 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 934.