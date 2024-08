Nel video, l’intervista a Fabio Braglia, Presidente Provincia Modena

La diffusione del West Nile Virus che in appena due giorni ha evidenziato 5 nuovi casi, tre ieri e due quest’oggi, ha portato ad alzare lo stato di attenzione. Sono in tutto 18 le persone che nel modenese hanno contratto il virus da inizio anno. È stata quindi istituita la Zona 3, quella che impone di avviare azioni più incisive al contrasto della diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare. Stamattina un incontro in Provincia con gli amministratori locali e le autorità sanitarie locali. Il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha sottolineato che « si registra una circolazione virale di elevata intensità che rende necessario potenziare le attività di controllo. Nel corso dell’incontro sono state condivise le azioni raccomandate dalla Regione Emilia-Romagna, tra cui quella di continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta anti-larvale attuando turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre e garantire un’adeguata manutenzione dei parchi pubblici. Con il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2024, la Regione ha aumentato le risorse per la lotta alle zanzare portando la cifra a 1milione e 120mila euro.