Modena è stretta nella morsa del caldo, nel pieno picco dell’anticiclone Caronte, che non dà tregua nemmeno la notte. Sono proprio le temperature minime a segnare valori molto alti, intorno ai 25 gradi. E la morsa non lascia in pace nemmeno le alture: a 1.600-1.800 metri, rileva Emilia-Romagna Meteo, si è registrato la scorsa notte un valore minimo di 18 gradi, che solitamente dovrebbe essere la temperatura massima in pieno giorno. Va da sé che in città la situazione climatica sarà ancora più pesante, tanto che, prevedendo picchi fino a 38°, la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo gialla per caldo eccessivo e anche i medici invitano a prestare attenzione. Particolare prudenza dev’essere prestata per le categorie fragili, come bambini e anziani, ma anche per persone con patologie croniche, come ipertesi, ipotesi o diabetici. Attenzione, dicono i medici, anche alle insidie dell’aria condizionata, soprattutto se è impostata su temperature troppo basse. Un altro problema legato al caldo è quello dei colpi di calore; difficili da riconoscere e dalla sintomatologia ampia, è importante riconoscere tuttavia alcuni segnali e rivolgersi al CAU in caso di particolari malesseri.