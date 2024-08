Agosto potrebbe essere il periodo migliore per valutare le offerte del mercato libero, nel caso in cui non si fosse passati già a nuovo gestore. A spiegare le motivazioni che portano questo periodo ad essere il migliore per trovare la migliore opportunità sul mercato libero di luce e gas sono le rilevazioni di Switcho. Da settembre le tariffe torneranno a crescere rispetto ai tre mesi precedenti. Il motivo sarebbe addebitabile al fatto che agosto, responsabili le vacanze che vengono consumate nella maggior parte dei casi in questo mese, non sarebbe perciò il più adatto a calcoli e previsioni. Al contrario, sembra che sia il migliore. Lo storico dei prezzi racconta che da anni tra il trimestre estivo, luglio-agosto-settembre e quello seguente autunnale, c’è un gap di prezzo per la luce del 22%, per il gas del 40%. Le offerte vengono aggiornate infatti nei 10 giorni tra il 5 e il 15 settembre e sono sempre al rialzo; quindi, riuscire a fare le scelte migliori entro la fine di questo mese potrebbe portare a evidenti benefici in bolletta. Inoltre, in questa fase considerata di passaggio molti consumatori stanno ricevendo lettere da un nuovo operatore di energia elettrica. Si tratta di quei ‘non vulnerabili’ che al 30 giugno scorso non avevano ancora effettuato la propria scelta e sono in ‘affidamento’ al Servizio a Tutele Graduali (Stg), un regime transitorio (fino al marzo 2027) e sono proprio quei consumatori che stanno ricevendo le lettere da un nuovo operatore. Mentre i vulnerabili (over 75, percettori di bonus sociale o altri casi) che erano in tutela, ci sono rimasti.