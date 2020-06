Nel video l’intervista a Francesca San Felice, Comitato Vittime Cra

La situazione nelle strutture per anziani nella nostra provincia durante l’emergenza Covid fa ancora discutere tanto da portare il Comitato Familiari delle vittime a prendere carta e penna e lamentare nei confronti del primo cittadino poca attenzione e sensibilità. L’elemento scatenante è stato proprio l’intervento del sindaco Muzzarelli in Consiglio Comunale che secondo il Comitato avrebbe usato frasi poco appropriate nel descrivere il dramma delle vittime e di ciò che avvenuto all’interno delle strutture. Chiedono quindi rispetto e sensibilità per il dramma che hanno subito nella perdita dei propri familiari ai quali non hanno neppure potuto manifestare il loro amore e la loro vicinanza proprio per le rigidissime misure adottate per limitare il contagio del virus. Il prossimo 9 giugno hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione a Bologna. Chiedono confonto e soprattutto chiarimenti.