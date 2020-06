Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna

È stata una giornata dedicata agli HUB dell’Emilia-Romagna per il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha visto a Baggiovara la seconda tappa di un tour partito da Bologna e terminato a Piacenza. Nel modenese il Ministro nel suo discorso ha più volte sottolineato la necessità di voltare pagina e di investire fortemente sul sistema sanitario in tutto il Paese, dichiarando chiuso il periodo dei tagli. “Bisogna mettere a frutto la lezione di questi mesi, – ha dichiarato – provando a trasformare una tragedia senza precedenti in un’occasione di rilancio”. Ma alla domanda sul MES, che dovrebbe portare alla Sanità del nostro Paese circa 37 miliardi, il ministro Speranza non risponde. Ben più deciso e determinato nell’ottenere i fondi europei alla sanità è stato invece il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha anche annunciato la riapertura dei punti nascita.