Nel video l’intervista a Emilia Muratori, Sindaca di Vignola

Zona 30 sì a Vignola, i cittadini hanno promosso il modello Città a 30 km orari dopo la sperimentazione messa in atto dal 9 ottobre al 3 dicembre 2023 in due quartieri residenziali della città, il primo nella zona di Via Resistenza, il secondo nella zona di Brodano. L’amministrazione comunale per conoscere il gradimento o meno dell’iniziativa ha distribuito ai cittadini un questionario. Più di 500 sono stati quelli compilati.

Già sabato scorso nello stesso convegno è stato annunciato che la sperimentazione diventerà una misura definitiva e più organica

Nella nostra regione sono già svariate le città, in particolare i capoluoghi di provincia che si sono attivati per realizzare nei propri territori aree in cui il transito è permesso solo alla velocità di 30 km orari. Tra queste anche Modena con i suoi 118 km di strade comunali in cui è in vigore il limite di velocità. L’area più estesa è il centro storico, ’zona 30’ da diversi anni. Quattro le zone 30 in fase di progettazione, Sacca Ovest, via Forlì, Corni-Cattaneo e Cannizzaro. Il modello ha poi preso piede in altre zone del territorio come le frazioni di Cognento e San Damaso