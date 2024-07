Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco, Polizia locale di Modena e tecnici Hera in Via de Fogliani, al civico 24, dove ha ceduto una porzione di una palazzina già pericolante sulla quale da una settimana stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Si tratta di una torretta di tre piani che fa parte della preesistente villetta grigia, in stato di abbandono da tempo. I lavori sono stati immediatamente interrotti e l’area evacuata, a partire dai tre piani della palazzina adiacente, al civico 12, un condominio di grandi dimensioni. Sono inoltre state rimosse tutte le auto in sosta nell’area, per questioni di sicurezza. Con tutta probabilità lo stabile dovrà essere abbattuto nelle prossime ore. Via de’ Fogliani è ora chiusa al traffico, sono deviati anche i percorsi degli autobus.