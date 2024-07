Una imballatrice di fieno ha preso fuoco in via Caiumi a Soliera poco dopo le 12.30 di oggi. La squadra VVF di Carpi è intervenuta con tre mezzi per spegnere la macchina operatrice e il campo sul quale si è propagato l’incendio. Il rapido intervento ha permesso di salvare il trattore ed evitare estendersi delle fiamme. Operazioni in fase di conclusione.