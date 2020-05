Nel video l’intervista al titolare Matteo Bertini

I proprietari sono stati allertati dai vicini che hanno trovato la vetrata della porta a pezzi: così i coniugi Mary Colla e Matteo Bertini, titolari dell’agenzia immobiliare di via Canalino 29, sono venuti a conoscenza del furto con spaccata avvenuto questa notte. Probabilmente i malviventi hanno agito intorno alle 3 di notte, utilizzando una mazza per rompere il vetro antisfondamento e introdursi all’interno dell’agenzia. Prima di agire, i ladri sono riusciti a spostare verso l’alto l’occhio elettronico della videocamera di sicurezza che così non ha registrato le loro mosse. Dall’immobiliare Canalino sono stati portati via una tastiera e un computer. Il danno economico si aggira intorno ai 2mila euro per la porta danneggiata ed altrettanti 2mila per gli strumenti rubati, ma non è l’aspetto economico a dispiacere i titolari. È la prima volta che l’attività subisce un furto e in questa vicenda i titolari cercano di tenere un atteggiamento positivo, valutandolo come un incidente di percorso e descrivendo l’accaduto con un pizzico di ironia.