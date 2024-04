Nel video le interviste a:

Tiziano Davoli, Referente Condominio Padus

Walter Zagni, Residente Condominio Padus

Il cantiere per la realizzazione della ciclabile che collegherà via Camaiore al Nuovo Comparto di via Lazio scatena le ire dei residenti del Condominio Padus che, questa mattina, raccontano ai nostri microfoni di essersi svegliati con l’amara sorpresa di ritrovarsi “recintati” dalle transenne, con l’impedimento di utilizzare il passaggio pedonale di loro proprietà. Tutto questo, senza avere ricevuto alcun tipo di avviso in merito, dicono.

Una deviazione che avrebbe causato non solo malumori, ma anche danni. Le perforazioni degli operatori edili, infatti, avrebbero raggiunto alcuni cavi elettrici dell’interrato del condominio, facendo così saltare la valvola generale. Ma soprattutto, i residenti lamentano le scarse condizioni di sicurezza nelle quali gli stessi operatori starebbero operando.

A questo punto, i residenti chiedono l’immediata sospensione dei lavori, ma soprattutto un confronto.