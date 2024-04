Ancora un incidente a Limidi di Soliera. Nella notte, un’auto, dopo aver attraversato una rotatoria sulla Provinciale Carpi-Ravarino, è finita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Carpi per estrarre il conducente Alberto Ghedini (nato a Mirandola, classe 1968). Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi sono stati a carico dei carabinieri. Al momento non si esclude un malore prima dell’impatto. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 4.30