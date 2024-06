Nel video, l’intervista a Chiara Costetti, candidata sindaca a Modena

Immaginare e pianificare la città futura, a partire dalle generazioni future. Per la candidata a sindaco Chiara Costetti, sostenuta dalla lista civica “Respiriamo Aria Pulita”, giovani e scuola sono due punti cruciali del suo programma in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno a Modena. Tra le proposte, il potenziamento del tragitto casa-scuola. Un’attenzione particolare anche ai servizi offerti a bambini e ragazzi all’interno degli istituti, dal cibo ai progetti finanziati e implementati. Infine, momenti di condivisione con l’istituzione di piazzette scolastiche, come quella alle medie Marconi alla Sacca, e una maggior sensibilizzazione contro bullismo e disagio giovanile.