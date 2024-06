Sarà un 2 giugno particolarmente “tricolore” anche a Modena.

Per domenica mattina è già previsto un ricco programma di appuntamenti per celebrare degnamente la Festa della Repubblica Italiana.

Il ritrovo è in Piazza Roma, il “cuore” di Modena, davanti al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare.

Alle 9.40 arriverà la banda cittadina “Andrea Ferri”, dopo la sfilata per le vie del centro.

Alle 10, il momento-clou: l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli.

Al termine della cerimonia verrà letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica.

L’ammainabandiera, per il nostro tricolore, avverrà nel pomeriggio, alle ore 16.30.

Ma gli eventi per il 2 giugno non finiscono qui: domani sera, alle 21, al Teatro Comunale, intitolato a Luciano Pavarotti e Mirella Freni, si svolgerà il concerto della banda.

Originariamente il concerto era previsto nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale, ma le previsioni di pioggia per domani sera hanno consigliato lo spostamento del concerto al chiuso del Teatro Comunale.

Ingresso gratuito per tutti dalle 20.30, fino ad esaurimento posti.