Alle ore 19.30 si è sviluppata una densa colonna di fumo visibile da buona parte della città di Modena che ha generato molta attenzione da parte della cittadinanza. Un vasto incendio nel quartiere artigianale di via del Mercato ha interessato la ditta CRM, i Vigili del fuoco sono già sul posto con cinque squadre e il tecnico di guardia e stanno impostando le operazioni di contenimento dell’incendio. Al momento non risultano feriti. L’incendio si è sviluppato nel reparto di produzione ed ha coinvolto la copertura dello stabilimento. I vigili del fuoco si sono attivati con 4 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 2 carri schiuma provenienti da Bologna. Presenti anche soccorso sanitario, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. A quest’ultima il compito di regolare il traffico che in poco tempo ha subito forti contraccolpi essendosi, il rogo, sviluppato, in un tratto stradale molto trafficato e che accoglie anche la circolazione proveniente o in direzione della tangenziale.