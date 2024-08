Nel video Francesco Pollastri Titolare Swimming Pool Bar Piscine di Carpi

Gregorio Paltrinieri tornerà da Parigi con un record storico: è il nuotatore italiano più medagliato di sempre. Carpi, sua città natale, sta seguendo piena di orgoglio le sue imprese ed è pronta a organizzare una grande festa in suo onore non appena rientrerà dalla Francia. Tanto è l’entusiasmo alla piscina Campedelli, il cui direttore è il padre di super Greg, così come nel bar interno: qui si accende il maxischermo ad ogni gara, per sostenere il campione carpigiano

E’ indiscutibile anche che Gregorio “Greg” Paltrinieri piaccia tanto anche oltre lo sport