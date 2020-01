È entrato nella cabina elettorale per votare, e una volta compilata la scheda l’ha fotografata con lo smartphone. È successo ieri intorno alle 19:30 in un seggio di Modena, e il protagonista della vicenda è un 80enne, identificato dai carabinieri di vigilanza e segnalato alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sulla segretezza del voto, in base alla legge del 2008 che vieta di portare con sé in cabina elettorale telefoni, o altre apparecchiature atte a fotografare o registrare immagini.