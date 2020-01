Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, ha aperto la conferenza stampa all’hotel Centergross di Bentivoglio alle porte di Bologna insieme alla candidata Lucia Borgonzoni. Dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Emilia-Romagna contro il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini, il leader della Lega è tornato in prima linea per commentare il risultato delle consultazioni. Il leader del Caroccio dopo aver ringraziato gli elettori si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti in Emilia Romagna sottolineando che per ora il ‘cambio è solo rimandato’ e ancora ‘Se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe vinto agilmente”. Toni troppo accesi e una personalizzazione del voto che gli emiliano romagnoli non hanno apprezzato. Il leader della Lega ha poi sottolineato come ora non resti che fare una opposizione seria e vigile. Dopo Salvini è stata la volta della candidata leghista Lucia Borgonzoni. Parola d’ordine responsabilità per i numeri ottenuti, più di un milione le persone che hanno creduto nel progetto della Lega e che vogliono un cambiamento.

Nel video le interviste a:

– Matteo Salvini, Leader della Lega

– Lucia Borgonzoni, Candidata alla presidenza della regione