Nel video l’intervista a Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore Unimore

Settembre anche per Unimore è il mese che segna un parziale ritorno alla normalità dopo la chiusura totale dovuta all’emergenza. A riferirlo è la stessa università di Modena e Reggio Emilia i cui organi di governo hanno deliberato le linee guida per l’organizzazione didattica dell’Anno Accademico 2020/21. Durante tutto il primo semestre, fino a Natale, le attività dell’Ateneo saranno miste, cioè si terranno in parte in presenza e in parte continueranno a distanza, per garantire la sicurezza degli studenti. Dato che la capienza di ogni aula è ridotta al 20%, per poter mantenere la distanza di sicurezza UniMore ha scelto di continuare a svolgere in modalità telematica le lezioni frontali di tutti i Corsi di Laurea e di tenere in presenza solo attività a piccoli gruppi. Per quanto riguarda la seconda metà dell’anno, l’Università deciderà come organizzare i corsi sulla base dell’evoluzione della pandemia. Anche le modalità dei primi esami del nuovo anno accademico saranno da valutare