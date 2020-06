Nel video l’intervista a Giuliano Fusco, Presidente Cup Modena

E’ un malessere comune quello che riunisce gli oltre 10mila di iscritti agli ordini professionali della provincia di Modena, dimenticati dai contributi del Governo durante il lungo lockdown e la fase due. Per questo il Comitato Unitario dei Professionisti modenese esprime la sua preoccupazione e denuncia come questa esclusione vada a colpire un comparto fondamentale per la ripartenza dell’economia. I professionisti, denuncia il Cup, sono stati esclusi totalmente dai contributi a fondo perduto del Governo e ad aprile e maggio anche dal bonus da 600 euro che avevano invece ricevuto a marzo. Il Cup di Modena che riunisce migliaia di professionisti fra cui architetti, notai, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ma anche farmacisti, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari aderirà domani agli Stati Generali delle Professioni convocati online in mattinata