tre percorsi di competenze trasversali per l’orientamento con l’Istituto Tecnico Turistico e col Liceo Scientifico Sportivo Barbieri di Pievepelago

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Vulnerabilità e Discriminazioni (C.R.I.D.), nell’ambito delle numerose attività di orientamento organizzate con una quindicina di Istituti scolastici della provincia di Modena, di Reggio Emilia e di Bologna, organizzerà dal 17 al 24 aprile tre percorsi di competenze trasversali per l’orientamento (P.C.T.O.) con l’Istituto Tecnico Turistico e con il Liceo Scientifico Sportivo Barbieri – sede di Pievepelago dell’Istituto Cavazzi di Pavullo. I PCTO saranno interdisciplinari per consentire un orientamento in discipline diverse.

Gli studenti e le studentesse parteciperanno a lezioni-seminario, esercitazioni pratiche e laboratori con la finalità di dare loro le conoscenze, le competenze e le abilità trasversali in diversi settori giuridici, ma anche in materie non giuridiche, in tematiche di particolare rilievo ed attualità. Oltre a seminari tenuti da docenti universitari sono previsti approfondimenti specifici con esperti ed esperte di discipline diverse con esercitazioni pratiche.

L’obiettivo è, da un lato, quello di formare dei cittadini consapevoli, che riescano a comprendere meglio la realtà che li circonda in continua evoluzione e, dall’altro, quello di orientare i partecipanti nelle scelte future, sia personali, che professionali, per saper cogliere le nuove opportunità, sia di formazione, che lavorative.

“I Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) sono ormai divenuti una consuetudine per il Dipartimento di Giurisprudenza. Sono decine le scuole del territorio e centinaia gli studenti coinvolti che, ospitati nei locali di via San Geminiano, vengono indirizzati verso tematiche di attualità, utili non soltanto per le future scelte di studio e professionali, ma anche per acquisire una maggiore consapevolezza culturale e civile. Pure in questo caso, grazie al lavoro infaticabile della collega Mariacristina Santini, i prossimi PTCO hanno come oggetti temi di altissimo impatto nella vita dei giovani di oggi, come quello della rete, dello sport e del turismo. Percorsi che, mi sento di poter dire, qualificano il nostro lavoro di docenti ben oltre l’ordinario raggio di azione rivolto agli studenti universitari, permettendo ai ragazzi delle scuole superiori di mettersi in relazione con quella che potrà essere la loro prossima vita formativa e professionale” – ha commentato il Prof. Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il primo PCTO “Uso consapevole della rete” è rivolto alle classi prime e seconde per orientare i/le partecipanti a diventare utilizzatori consapevoli della rete, sapendone sfruttare le potenzialità, ma evitandone i rischi. Il percorso approfondirà in particolare la conoscenza dei diritti digitali (prof.ssa Marina Caporale), la scoperta degli strumenti di trasparenza della P.A. e la capacità di ricercare le norme vigenti (prof.ssa Mariacristina Santini), ma con i/le docenti e gli/le esperti/e del C.R.I.D. si soffermerà anche sulle tematiche dell’odio in rete, del cyberbullismo (dott.ssa Claudia Severi), del gioco d’azzardo patologico e dei reati informatici (dott. Casimiro Coniglione). Verranno poi evidenziate le conseguenze del fatto di postare una foto senza il consenso dell’interessato (avv. Monica Roncati) e la figura e le responsabilità dell’influencer (avv. Federica Tinti).

Il secondo PCTO “Sport e ambiti del diritto” rivolto alle classi terze e quarte del Liceo scientifico sportivo è volto a far conoscere alle/agli atlete/i il valore dello sport e le diverse prospettive del diritto. Verrà trattata la tematica del lavoro sportivo (prof. Alberto Tampieri), ma anche quella del tesseramento sportivo (dott.ssa Elena Muratori) e quella dell’arbitrato sportivo (dott.ssa Francesca Faina) attraverso l’analisi di casi giurisprudenziali. Verrà poi spiegato il contratto di endorsement, coinvolgendo le/i partecipanti in un’esercitazione pratica di stipula di un contratto e nella redazione di un parere giuridico. La stretta correlazione tra sport salute e benessere verrà trattata dal punto di vista della tutela data dal diritto, ma anche da un anatomo patologo (dott. Luca Roncati) per i riflessi del doping sulle patologie tumorali. La tematica delle discriminazioni in ambito sportivo verranno trattate sia sotto il profilo della differenza di genere, che della disabilità (dott. Giacomo Guaraldi) ed è prevista la partecipazione ad un incontro con Andrea Devicenzi, atleta paraolimpico (prof.ssa Silvia Manservisi).

Il terzo PCTO “Nascita e vita di un’impresa turistica sostenibile”, rivolto alle classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico Turistico parte da una consapevolezza già acquisita sulle tematiche affrontate attraverso un precedente PCTO, sempre organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore nello scorso anno, cui le ragazze/i avevano partecipato, su “Turismo culturale, sostenibile, esperienziale”. Le conoscenze, competenze ed abilità già acquisite consentono di poter simulare la costituzione di un’impresa turistica sostenibile (prof. Alessio Bartolacelli), imparando a redigere il curriculum ed il comportamento da tenere ad un colloquio di lavoro tramite la collaborazione di un esperto di risorse umane (dott. Massimo Camurri), che si occuperà anche di guidarle/i i/le partecipanti nella stipula del contratto di lavoro. Attraverso alcuni laboratori i/le ragazzi/e si metteranno alla prova come professionisti del diritto affrontando da diverse angolazioni le problematiche giuridiche che possono insorgere nella vita di un’impresa turistica sia dal punto di vista dei/delle professionisti/e, che debbono difendere l’impresa, che dal punto di vista dell’imprenditore con particolare attenzione al bilancio di sostenibilità, alla certificazione di genere (dott.ssa Federica Palmirotta) , ai rischi della salute e sicurezza sul lavoro (dott.ssa Federica Nizzoli) ed alla protezione dei dati personali (avv. Chiara Ciccia Romito). Il percorso terminerà con la redazione “guidata” di un parere giuridico in ambito sportivo.

Le tre iniziative saranno aperte anche agli/alle insegnanti dell’Istituto superiore, che parteciperà ai P.C.T.O. Tale coinvolgimento è volto, oltre che alla formazione ed alla partecipazione attiva dei medesimi, anche a favorire successivi momenti di confronto e di approfondimento tra docenti e studenti.

A conclusione delle attività verrà somministrato un questionario di gradimento.