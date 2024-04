Riprende, da lunedì 15 aprile, il programma di sistemazione e rifacimento degli asfalti nelle strade più ammalorate della città.

Il programma degli interventi inizierà lunedì 15 aprile con via Mascagni e via S.Prospero, per poi proseguire in altre strade nei giorni seguenti.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, la sola via Mascagni lunedì 15 sarà chiusa al transito per l’intera giornata lavorativa.