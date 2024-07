Nel video l’intervista a Damiano Cassanelli, Assistente Bagnanti

Il caldo non molla, anzi si fa sentire sempre più e se c’è chi sceglie di mettersi in viaggio verso il mare sperando di non trovare code in autostrada, ci sono anche tanti modenesi che si stanno rifugiando in piscina per trovare un po’ di refrigerio. Tra un tuffo in acqua, una bella nuotata e qualche ora di relax sotto l’ombrellone, molti modenesi hanno optato per un impianto a due passi da casa, anche più comodo ed economico. Caldo, nuoto e piscina sembrano essere la combinazione giusta per il relax ma anche per tenersi in forma, potendo scegliere anche tra le varie attività di acquagym, idrobike o il poter nuotare nella vasca da 50