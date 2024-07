Ultimo allenamento allo Zelocchi, prima che la squadra di Pierpaolo Bisoli salga sul pullman giallo “canarino” in direzione Fanano per il ritiro estivo che li vedrà già al lavoro sul campo Lotta domani alle 17. Dopo aver svolto ieri i test fisici, in mattinata quelli di forza, mentre nel pomeriggio quelli atletici, il Modena continua a sudare nel suo secondo giorno di preparazione a “porte aperte”, allo Zelocchi. Appuntamento alle 17, con apertura dei cancelli alle 16.45 per i tifosi gialloblù che non vedono l’ora di vedere da vicino i nuovi arrivati e caricare la squadra in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. A fine seduta è previsto un breve momento di incontro, per foto e autografi. Gli occhi dei tifosi saranno tutti puntati sui nuovi acquisti. Sarà infatti la prima volta che si potranno vedere all’opera Sassi, Bagheria, Niang, Idrissi, Alberti e Caldara. E poi si ritroveranno capitan Pergreffi, giunto alla sua quinta stagione in maglia gialla, ma anche Gagno, Palumbo e Zaro, le stelle della squadra, oltre che vedere lo stato di salute di Gerli, Ponsi e Gargiulo, gli infortunati più pesanti della passata stagione. Le amichevoli estive vedranno il Modena impegnato il 20 luglio contro la Rappresentativa della Montagna, il 27 luglio contro il San Giuliano City e infine il 3 agosto contro il Cagliari al Braglia. Un ultimo importante test, che farà da antipasto alla prima “vera” partita stagionale, i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona di Napoli contro gli azzurri di Conte, in programma il 10 agosto.