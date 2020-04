I Guidati dal Lambrusco – Ultras Carpi, insieme agli altri gruppi della curva carpigiana chiedono al Carpi, qualora il campionato non riprendesse, di devolvere la quota non usufruita degli abbonamenti di quest’anno per l’acquisto di presidi utili all’ospedale Ramazzini di Carpi. Nell’attesa dell’evolversi della situazione non sono state rese note dalla società le modalità per il rimborso ma, quando lo saranno, gli ultras invitano tutti i tifosi carpigiani ad unirsi a questa richiesta, autorizzando la società a devolvere la quota non usufruita a scopo benefico. Se invece il campionato riprendesse, gli ultras sosterrebbero ogni iniziativa mirata ad aiutare lo sforzo sanitario.