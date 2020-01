Nel video l’intervista a Filip Djuricic, centrocampista U.S. Sassuolo Calcio

Trequartista moderno, numero 10 atipico lui che la 10 la porta sulle spalle: Filip Djuricic si sta trovando bene ultimamente nella sua posizione, la trequarti, che ha ricoperto spesso nella giovane carriera e dove in questo anno si sta ampiamente confermando, con mister Roberto de Zerbi che lo considera uno dei suoi fedelissimi. Nel prossimo match il Sassuolo affronterà la Sampdoria, squadra in cui Filip ha militato dal 2016 al 2018 collezionando solo 20 gettoni e non siglando nessuna rete. Il centrocampista ha parlato della sua esperienza in blucerchiato, spiegando come mai non ha funzionato. Dopo la vittoria contro il Torino c’è la convinzione nel gruppo che qualcosa sia cambiato e che quella partita possa essere un punto di partenza.