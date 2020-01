Si è parlato di questioni delicate relative alle donne – come la violenza di genere, l’occupazione femminile, ed i diritti alla salute riproduttiva e al percorso nascita – questa mattina alla casa delle donne di strada Vaciglio, nell’incontro organizzato da Udi – Unione Donne in Italia, aperto al pubblico, e con protagonisti i candidati e le candidate alle elezioni regionali. Un momento per porre all’attenzione di tutti temi di fondamentale importanza, al fine di giungere insieme a soluzioni che abbiano ricadute concrete sulle condizioni e sulla qualità della vita delle donne del nostro territorio. L’incontro stato anche l’occasione per l’UDI di lanciare una petizione per la difesa della sicurezza delle donne nel mondo del lavoro.

Nel video l’intervista a:

– Laura Piretti, Coordinamento UDI Modena e responsabile nazionale UDI

– Serena Ballista, Presidente UDI Modena