Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia

La fine dell’era Skipass, la perdita di una vetrina importante, di un pilastro fondamentale per la promozione del territorio. Ma anche un campanello dall’allarme per l’appennino modenese che con le sue bellezze culturali e naturali, si ritrova in ginocchio per la mancanza di neve. Stagioni sciistiche che chiudono con anticipo e un turismo che fa segnare in località come Fanano e Sestola, da sempre capofila per attrattività, un calo di presenze rispetto al 2023, rispettivamente, del 44,2% e del 19,2%. Lo attestano i dati della Regione. Numeri che spingono la montagna a ripensare al più presto la sua offerta.