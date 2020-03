Nel video l’intervista a Giusi Volpi, agenzia viaggi Le Volpi Ciccione

Gli effetti economici del Coronavirus si fanno sentire e sono pesanti soprattutto nel settore del turismo. Si stanno moltiplicando da giorni le cancellazioni di prenotazioni sulle quali ora incide anche la sospensione da parte di altri Stati verso il nostro paese. Turkish Airlines, ha sospeso da ieri e fino a tempo indeterminato tutti i collegamenti aerei con la nostra penisola, mentre il Libano vieta l’ingresso nel Paese a tutti i passeggeri di voli provenienti dall’Italia, a meno che non siano cittadini libanesi o stranieri che abbiano un permesso di residenza nel paese. Anche le compagnie aeree americane hanno deciso di sospendere i voli per Milano: l’American Airlines li ha sospesi fino al 24 aprile, mentre Delta riprenderà il servizio attorno ai primi di maggio. Alcune altre linee hanno optato invece per una riduzione dei voli nel mese di marzo: sono di questo partito Lufthansa, British Airways e Iberia, la cui decisione di limitare la capacità dei voli coinvolge anche l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.